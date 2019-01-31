AK Parti'li Özdemir'den İzmir vurgusu

İKİ günlük İzmir ziyareti kapsamında ilçe başkanları, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları ve belediye başkan adaylarıyla buluşan AK Parti Ege Koordinatörü Ahmet Özdemir, "Teşkilatımızın coşkusu, azmi ve kararlılığı ile İzmir'in CHP'den bıkkınlığı, bu seçimde bir araya geldi. 31 Mart'ta başarıya ulaşılacağına çok inanıyoruz" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de "İzmir'de, Büyükşehir'i kazanmaya çok yakınız. Partimize olan ilgi günden güne artıyor" dedi.

Ege Koordinatörü ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, önce Torbalı, ardından da İl Başkanlığı'nda yapılan toplantılarda, seçim sürecinde gerçekleştirilecek son çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya katılan herkese tek tek söz veren Şengül ve Özdemir, talepleri not alırken, sorulara da yanıt verdi.

'İZMİR, AK PARTİ HİZMETİNİ BİLİYOR'

İzmir'deki çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren Özdemir, "Heyecan, kalite, sistem ve seçimi kazanma azmi olarak bambaşka bir teşkilat gördüm. İzmir de AK Parti hizmetinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Teşkilatın heyecanı, coşkusu, azmi ve kararlılığı ile İzmir'in CHP'den bıkkınlığı bir araya geldi. AK Parti olarak İzmir'e çok iyi bir gelecek vadediyoruz. İzmir'in, makus talihini bu ekiple yeneceğini düşünüyorum" dedi.

'TUTAMAYACAĞINIZ SÖZÜ VERMEYİN'

İzmir'de AK Parti'ye ciddi bir yönelme olduğunu söyleyen Başkan Şengül ise, "Tüm ilçelerde, çok iyi bir hava ve motivasyon sağladık. Bunu bozacak hiçbir şeye izin veremeyiz. Çalışmalarımızda adaletli, mütevazı, samimi ve alçak gönüllü olacağız. Ego ve nefsimizi kenara bırakacağız. Karşımızdaki kişiye oyunu almak için yaklaşmayacağız. Onun gönlünü kazanmaya uğraşacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü söylemeyeceğiz. İzmir'e sadece gerçekleri anlatacağız. Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir, zaten verilen sözlerin tutulmamasından, aldatılmaktan bıktı. İzmir'in neresine gidersek gidelim, AK Parti'ye büyük ilgi var. İzmir'de, Büyükşehir'i kazanmaya yakınız. İki ay boyunca yorgunluk nedir bilmeden, bıkmadan çalışacağız" diye konuştu.

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