AK Parti'li Çalık'tan polislere ziyaret

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da Polis Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticiler ile birlikte Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümünü nedeniyle Polis Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Çalık, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Faruk Nalçacı ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalık, "Kendi içlerinde bazen paralel, bazen de yamuk devlet kurmak isteyenler oldu. Bunlara izin vermeyen kahraman polisimize ve milletimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Polisimizin 15 Temmuz'da gösterdiği mücadele takdire şayandı. Yurtiçinde ve yurtdışında verdiğiniz mücadeleler de takdire şayan. Tüm güvenlik güçlerimize Allah zaferler nasip eylesin. İçinizde hain barındırmadığınıza eminiz. 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini yaşayarak, onun püskürtülmesine vesile olan kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Çalık, polis adayları ile de bir süre sohbet edip, eğitimlerini izledi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×