AK Parti'li Bekle, STK'larla buluştu

İZMİR'de faaliyet gösteren Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, kurumlar arası koordinasyonu arttıracaklarını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'deki bir otelde Roman sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerimde AK Parti'ye verilen desteklerden dolaylı teşekkür eden Bekle, yapılacak çalışmalarda STK'lar ve kanaat önderleriyle dirsek teması halinde olacaklarını kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının temsil ettiği kesimin sorunlarını çözme noktasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Cemal Bekle, "Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İzmir'in geleceği, alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalar hepimizi ilgilendiriyor. İzmir'de her kesimin tek tek kalbine dokunmak, daha önce de söylediğim gibi gönüllerinde makama oturmak ve sevgi köprüleri kurmak için gayret göstereceğimden emin olabilirsiniz. Seçimin öncesi ve sonrasında hep bir arada olduk. Bizler aynı şehirde yaşayan, üzüntüsünü, sevincini birlikte paylaşan yol arkadaşlarıyız. Rabbim kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizleri bugüne kadar yalnız bırakmayan sizlerin, bundan sonra da yanımızda olacağına eminim. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

STK ve kanaat önderleriyle istişarelerin, çalışmalar için yol haritası olacağını vurgulayan Bekle, toplantıların düzenli olarak yapılacağını dile getirdi. Bekle, "Bakanlıklar ve il müdürlükleri ile kurumlar arası istişareyi sağlayarak koordinasyonu arttıracağız. Yapılan çalışmaların birçoğu koordinasyon eksikliği nedeniyle hayata geçemiyor. Yapacağımız en önemli işlerden biri bu koordinasyonu arttırarak toplumumuzun sorunlarını çözmek. Bu konuda sizlerin de desteği gerekiyor. Sizlerle yapacağımız istişareler sonucu çalışmalarımıza yön vereceğiz. Sizlerden en büyük isteğim, kendi aramızdaki kardeşlik hukukunu arttıralım, birbirimize güvenelim ve inanalım. Biz bir, iri, diri ve kardeş olursak bu yol çok daha rahat yürünecek. Sorunları da Allah'ın izniyle çözerek yürüyeceğiz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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