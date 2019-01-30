AK Parti'li Başterzi'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı

AK Parti Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) ağırladı. Selçuk ilçesine ziyareti kapsamında SKM'nin açılışını yapan Dağ, ardından Efes esnafı ile sohbet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, SKM açılışı kapsamında geldiği Selçuk'ta vatandaşlar ve esnaf tarafından karşılandı. SKM açılışı sonrasına Ziraat Odası'na giderek çiftçiler ile buluşan Dağ, sorunlarını dinledi, önerilerini değerlendirdi. Buradaki görüşmesinin ardından Selçuk Efes Turizm Derneği'ni ziyaret ederek ilçede kış ayının turizmi nasıl etkilediği, gelişim ve değişim için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunan Dağ, Çamlık Spor Kulübü'ne ziyarette bulunduktan sonra kırsal Çamlık Mahallesi'ndeki iki eve misafir oldu. Dağ, ilçenin dinamiklerini bilen, halkla iç içe olan Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi'nin seçimden zaferle çıkacağını ve parti olarak tam destek olduklarını öyledi.

Hamza Dağ ile birlikte, ilçeye gelen vekil sayısının son dört günde üçe çıktığını ifade eden Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, "Her bir milletvekilimize katılımları için ayrı ayrı teşekkür ediyor ve herkesi, tüm milletvekillerini Selçuk'a bekliyorum" dedi.

İZMİR, ()

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