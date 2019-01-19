Ak Parti Kumluca'da Erol Uysal dönemi

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - AK Parti Kumluca ilçe başkanlığına Erol Uysal getirildi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın eşlik ettiği Kumluca ilçe başkan adayları Ali Kurşunlu, Adnan Yavuz, Erol Uysal, Muharrem Şahin ve Mutlu Baykara genel merkeze çağrılarak, mülakattan geçirildi. Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Ak Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ve Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da olduğu heyette mülakattan geçen adaylar arasında Erol Uysal ilçe başkanı oldu.

Erol Uysal mazbatasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den aldı.

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