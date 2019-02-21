AK Parti Kaş'ta adaylar tanıtıldı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak AK Parti'den belediye başkanı adayı olarak yarışacak olan Mutlu Ulutaş ve belediye meclisi üyesi adayları kamuoyuna tanıtıldı.

Kaş Belediye Başkan Adayı AK Partili Mutlu Ulutaş, mevcut Kaş Belediye Başkanı AK Partili Halil Kocaer, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak ve 22'si AK Partili, 3'ü MHP'li 25 Kaş Belediye meclis üyesi adayı, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda yerel seçimlerle ilgili yapılan değerlendirmenin, çalışma yöntemlerinin konuşulmasının ardından AK Parti'nin Kaş Belediyesi meclis üyesi adayları kamuoyuna tanıtıldı. Listenin çoğunluğu esnaf, turizmci ve çiftçilerden oluştu. Listede yer alan tek kadın 19. sıradaki Yasemin Esemen oldu. Listenin 2, 4 ve 6. sıralarında yer alan Hüseyin Balya, Muzaffer Gökçül ve İsmail Kavcar ise MHP'den gelen isimler oldu. AK Parti'nin kontenjan listesinde üç eski belde belediye başkanı yer aldı. Eski Kınık Belediye Başkanı Ali Bekik, eski Ova Belediye Başkanı Tevfik Taner ve Gömbe Belediye Başkanı Hasan Toker, AK Parti'nin Kaş Belediyesi meclis kontenjan listesinde yer aldı.

Liste şu isimlerden oluştu; Fırat Demirci, Hüseyin Balya, Mazen Arıcan, Muzaffer Gökçül, Hüseyin Sertçelik, İsmail Kavcar, Mehmet Koçyiğit, Salih Usta, Ramazan Çıralı, Muammer Çetiner, Nihat Uçar, Mehmet Kulaksız, Muhsin Taylı, Ahmet Özaslan, Mehmet Tepe, Mehmet Öksüz, Hasan Kalkan, Süheyb Usman, Yasemin Esemen, Hasan Mittiri, Hüseyin Kocaer, Şeref Dayıoğlu.

AK Parti Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş, "Dev kadromuzla Kaş'a hizmet vermek için yola çıkıyoruz. Kaş'ın ekonomik yaşamı turizm, ticaret ve tarıma dayanıyor. AK Parti'nin Kaş Belediye meclis üyesi listesi, bu üç sektörün temsilcilerinden oluşuyor. Bu kadroyla Kaş'ı gönül belediyeciliğiyle tanıştıracağız. Kaş'ın çözüm bekleyen sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Listemizi Kaşlıların takdirine sunuyoruz" dedi.

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