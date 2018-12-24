AK Parti karınca modelini yine uygulayacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Konak ilçesinde partisinin Kadın Kolları'nın toplantısına katıldı. Çankırı, "Yerel seçim için sahada ayak basmadık yer, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 24 Kasım seçimlerinde İzmir'de uyguladıkları karınca modelini yerel seçimde de sürdüreceklerini belirterek, "Konak'ın 112 mahallesinde sandık bazlı sonuçlar ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Çıkan sonuçlarda alamadığımız yerlerdeki faktörlere bakacağız. Bölgelerdeki sosyal yapıya uygun şekilde herkese bölgeler vereceğiz. Haritaya baktığımızda gri bölgede yer alan kararsızları kendimize çevirmek için çok çaba sarf etmeliyiz. Bunun için de sahada ayak basmadık yer, sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız. 16 yılda o kadar çok hizmet verdik ki bunları anlatmakta bazen zorlanıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında neler yaptığımızı tek tek anlatmalıyız" dedi.

'TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRET'

AK Partili Çankırı, şekilciliği geri planda bırakarak toplumun her kesimine dokunulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle dedi:

"Sahada vatandaşlarla diyaloğa girerken iyi iletişim kurmalıyız. İnsanlarımıza dostça ve arkadaşça yaklaşmalı kendimizi iyi ifade etmeliyiz. İnsanlarla birebir diyaloğa girip markaj yapalım. Ufak dokunuşlarla ellerini tutup gözlerinin içine bakarak herkese dokunmaya çalışmalıyız. Gönül belediyeciliğini İzmirli vatandaşlarımızla tanıştırmak için yerel seçimlerde sloganımız olan tevazu samimiyet ve gayreti mümkün olduğunca karşı tarafa hissettirmeliyiz. Yerel siyasette vatandaşlarımıza büyükşehir ve ilçe belediyesi bizde olmadığı için hizmet götüremiyoruz. Sadece genel siyasette bakanlıklar aracılığıyla yaptığımız çalışmalar var. Ancak genel siyasette yaptıklarımızı iyi anlatarak gönüllere girmeliyiz."

İZMİR, ()

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