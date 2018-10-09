AK Parti İzmir’de kampa giriyor

İZMİR’de tüm teşkilat ile birlikte yerel seçimlere kilitlenen Ak Parti, 2019’un yol haritasını belirlemek, oyunu arttıracak stratejiler üzerinde fikir alışverişi yapmak ve parti içerisindeki bağları güçlendirmek için 23-24 Ekim’de kampa girecek.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı, 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi sandıktan istediği sonucu almak için kampa girecek. Partililer, 23-24 Ekim’de Menderes’in Özdere ilçesindeki bir otelde, hem seçim stratejilerini konuşacak, hem de başarının formülleri üzerinde fikir alışverişinde bulunacak. Kampa katılım sınırlı tutuldu. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bu kampın 150- 200 kişi ile daraltılmış bir kamp olacağını söyledi. Bunun aynı zamanda bir çalışma kampı olacağına da işaret eden Şengül, "Kampta, proje ekibimiz de olacak. Burada partililerimiz ile yerel seçimlerin yol haritasını konuşulacağız" dedi. Kampta ayrıca ilçe başkanları ile de tek tek görüşmeler yapılacak. Aday adayı olacak isimlerin yerine kimlerin geleceği masaya yatırılacak.

'HERKESE İHTİYACIMIZ VAR'

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, eski meclis üyeleri, milletvekilleri, bugüne kadar partide görev alan tüm isimleri bir araya getirmeyi planladıklarını da söyledi. Herkesin birikimlerinin olduğunu ve geçmişte partide görev alanları dinleyeceklerini kaydeden Şengül, "Partililerimizin birikimlerden faydalanacağız. Bu süreçte herkese ihtiyacımız var" dedi.

Öte yandan Ak Partili ilçe başkanları da parti genel merkezinin çağrısı üzerine Ankara’ya gidecek. İlçe başkanları, 15-16 Ekim’de Ankara’da Ak Parti’nin yerel seçimlere dair çalışmalarının konuşulacağı toplantıya katılacak. İki gün sürecek toplantıda, yerel seçimlerde başarılı olmanın formülleri üzerinde durulacak.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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