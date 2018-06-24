AK Parti İzmir İl Başkanı Şengül eşi ve kızları ile oy kullandı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, oyunu eşi Nuriye Şengül ile kızları Sude Nur ve Güller Serra Şengül ile birlikte Bayraklı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu'nda kullandı.

Bayraklı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu 1006 numaralı sandıkta oy kullanan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, daha sonra sandıkların kurulduğu sınıfları gezerek, görevlilerle kısa süre sohbet etti. Eşi Nuriye Şengül ile kızları Sude Nur ve Güller Serra Şengül ile birlikte oy kullanan Aydın Şengül'e çok sayıda partili de eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan Aydın Şengül, demokrasinin gereği oyunu kullandığını söylerken, 24 Haziran seçimlerinin vatana, millete hayırlı olmasını diledi. Şengül, şunları belirtti:

"İl binamızda tüm ilçelerdeki seçim çalışmalarını takip edeceğiz. Tüm teşkilatlarımıza sahada, sandıklarda. Sabah saat 06.00'dan beri teşkilatlarımız ayakta. Şuana kadar bir olay yok. Ufak tefek birkaç münferit olayın dışında her şey yolunda."

BEKÇİLER DE GÖREVDE

Öte yandan 15 Mayıs'ta göreve başlayan bekçiler de, oy kullanılan okullarda polislerin yanında bu yıl ilk kez görev yaptı. Sivil ekiplerin okulların güvenliğini sağladığı görüldü. Sabah saatlerinden itibaren oyunu kullanmak için sandık başlarına giden vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Yaşlı seçmenler için genellikle okulların zemin katlarına sandıkların kurulduğu dikkat çekti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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