AK Parti İzmir'de bazı belediye başkanlarını aday göstermeyecek

AK Parti İzmir’de ilçe belediye başkan adaylarını belirlemeye başladı. Son seçimde 30 ilçenin sekizinde belediye başkanlığını kazanan partide Selçuk, Ödemiş ve Torbalı belediye başkanlarının değişebileceği konuşuluyor.

Ak Parti’nin İzmir’de elinde bulundurduğu ilçe belediye başkanlıklarında, hangi isimler ile yola çıkacağı henüz belli değil. Parti kulislerine göre, Adnan Yaşar Görmez’in başkanlığını yürüttüğünü Torbalı’da, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun’un adı öne çıkıyor. Ak Parti’nin elinde bulunan bir diğer ilçe olan Selçuk’ta da Başkan Zeynel Bakıcı’nın aday gösterilmeyeceği de iddia ediliyor. Öte yandan, Selçuk’ta Ak Parti İlçe Başkanı Osman Başterzi’nin, belediye başkan aday adayı olmak için istifa edeceği ileri sürüldü. Kulislere göre, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu’nun yerine farklı bir isim ile yola çıkılabilir. Ancak Soylu’nun görevine devam edebileceği de yine iddialar arasında. Menderes’te değişime yüzde 50 gözü ile bakılıyor. Partinin yerelde iktidar olduğu Kemalpaşa, Kınık ve Kiraz’da ise mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebileceği ifade ediliyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, sağlık sorunları gerekçesi ile aday olmayacağı, Badem’in yerine de farklı bir isim ile yola çıkılacağı kaydedildi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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