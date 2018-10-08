Ak Parti İzmir'de adayını arıyor

YEREL seçim çalışmalarının hızlandığı İzmir'de Ak Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı arayışı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün de adı adaylık için geçiyor.

İzmir'de yerel seçim adaylarını belirlemek için anket, eğilim yoklaması ve istişare gibi yöntemler uygulayan Ak Parti'de İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in adı, kulislerden hiç düşmezken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de adı öne çıktı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de adaylık için adı geçenler arasında yer aldı. 2004- 2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği yapan 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı olan iş adamı Selim Gökdemir ile Ak Parti eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Aziz Demir'in adları da adaylık için geçiyor.

MHP İLE BÜYÜKŞEHİR’DE UZLAŞI OLUR MU?

24 Haziran Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ‘Cumhur İttifakı’ çatısı altında giren MHP ile Ak Parti, yerel seçimler için ittifak yapmadı. Ancak İzmir’de özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için MHP’nin aday çıkarmayarak Ak Parti’ye destek verebileceği öğrenildi. Öte yandan Ak Parti’nin İzmir’de yaklaşık 20 ilçede, belediye başkan adaylarını belirlediği ileri sürüldü. Ak Parti’den aday adayı olmak isteyenlerin ise kasım ayı içinde başvurularını yapmaya başlayacak.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ( )

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