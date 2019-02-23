Ak Parti Isparta eski milletvekili Kurt’un acı günü

AK Parti 23. dönem Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt’un kanser tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden eşi İclal Kurt (52) memleketi Kütahya’da toprağa verildi.

Ak Parti 23. dönem Isparta milletvekili Kemal Kurt'un eşi İclal Kurt bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün yaşam savaşına yenik düşen İclal Kurt'un cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi. Kütahya Ulu Camii'ndeki cenazeye TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, milletvekilleri, iş adamları ve Kurt’un yakınları katıldı. İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun kıldırdığı cenaze namazında Kurt ailesi gözyaşlarına engel olamadı. İclal Kurt’un cenazesi Kütahya Musalla mezarlığına toprağa verildi.