Ak Parti, İrban hakkında ihraç işlemi başlattı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı tarafından Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban hakkında ihraç istemiyle işlem başlattı.

Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Mehmet Moğol, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın Cumhur İttifakı ruhuna aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Ak Parti'den ihracı için işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın Korkuteli'de MHP Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek'i desteklemesinin ardından Hasan Ali İrban'ın Saadet Partisi'nden belediye başkan adaylığı için çalıştığı ve bu nedenle hakkında Ak Parti'den ihraç işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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