Ak Parti ilçe başkanının acı günü

AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er'in rahatsızlığı sonrası yaşamını yitiren annesi Hasibe Er (85) düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Ak Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er'in annesi Hasibe Er, evinde rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hasibe Er için Dinar Ulu Camii'nde vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya, Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kaymakam Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Tatarlı Belediye Başkanı Ramazan Gümüş, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Eren Pek, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mezher Işık, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Gölcük ve vatandaşlar katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından Hasibe Er, asri mezarlıkta toprağa verildi.

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