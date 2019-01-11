AK Parti İl Başkanı Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar yeni yönetimiyle birlikte temaslarda bulunmak için Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

İl Başkanı Bağatar, Erdoğan ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan İl Başkanı Bağatar, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Bağatar, “Sayın Erdoğan Yalova’ya verdiği önemden bahsetti” dedi.

Önümüzdeki seçim süreci ve Yalova için üretilecek yeni projeler hakkında Erdoğan’a bilgi verdiğini aktaran Bağatar, sundukları tüm projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı heyecanlandırdığını ve bu konuda tam destek vereceğini belirttiğini söyledi.

Erdoğan’ın Yalova’ya oldukça önem verdiğini aktaran Bağatar, önümüzdeki yerel seçimlerde Yalova’nın AK Belediyecilikle mutlaka buluşturulması gerektiğini, gerek seçimden önce gerekse seçimden sonra halkın beklentilerinin ve çözüm bekleyen problemlerinin yakından takip edilerek çözüme kavuşturulması gerektiğini belirttiğini bildirdi.

Ayrıca Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yalova için Marmara Bölgesi’nin incisi olduğuna değindiğini ve bugüne kadar Yalova’nın hak ettiği iktidarı mutlaka kazanması gerektiğini de aktardığını söyledi.

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