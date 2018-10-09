Ak Parti görevdeki belediye başkanları için açıklama yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yerel seçimler nedeniyle görevdeki Ak Partili belediye başkanları için "Aday yapılmasın" yönünde bir karar almadıklarını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'in 30 ilçesinin 7'sini kazanan Ak Partili belediye başkanlarının yerel seçimdeki adaylık durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada "Tüm belediye başkanlarımız, ilçelerinde yaptıkları hizmetlerle İzmir’e örnek oldu. Bütçelerini en iyi şekilde kullanarak, bugüne kadar yapılmayan projeleri hayata geçirdiler. Hiçbir belediye başkanımızla ilgili memnuniyetsizliğimiz ve şu anda ‘Aday yapılmasın’ yönünde bir kararımız bulunmuyor" dedi.

'KÜSKÜNLÜKLERİN OLUŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

AK Partili Şengül, parti kulislerinde bazı belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği yönündeki haberleri hatırlatatark, "Birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek hiçbir söylem ve davranışın içinde yer almayız. Gittiğim her yerde, katıldığım her toplantıda da bunu tekrarlıyorum. Görevi ne olursa olsun, hiçbir partilimizden vazgeçmeyeceğiz, kimseyi kenarda bırakmayacağız. Küskünlüklerin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Böylesine hassas bir dönemde, bizim ağzımızdan çıkmadığı sürece, ortaya atılan bilgilere de itibar edilmemeli" diye konuştu. Parti içinde görüşmeler yaptıktan sonra adaylarını açıklayacaklarını belirten Şengül, "Teşkilatımızın öneri ve düşüncelerini de alarak, kapsamlı bir istişarede bulunduktan sonra tüm ilçelerimizdeki adaylarımızı belirleyeceğiz. Yeterli bilgi ve birikime sahip, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunacak isimlerle seçime gireceğiz. Vatandaşlarımızın arzu ettiği adaylarla yola çıkmış olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu noktada kimsenin hakkını yemeyeceğiz, kendi içimizde de adaletli olacağız" diye konuştu.

İZMİR, ()

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