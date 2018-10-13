AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: KKTC ile ticari ilişkilerimizi güçlendireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Türkiye için Akdeniz’de büyük bir öneme sahip olan yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ticari ilişkilerin daha da güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan, beraberinde Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile birlikte Anamur ilçesine geldi. Burada partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Elvan, ilk olarak yapımı süren Anamur İskelesi’nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Elvan, Anamur'un Akdeniz havzasında önemli merkez olmasının yanı sıra yavru vatan KKTC’ye yakınlığı ile dikkatleri üzerine çektiğini belirterek, "Burada yeni bir iskele yapıyoruz, tamamlanmak üzere. Toplam 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde tabirci caizse devasa bir iskele yapıyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Gümrükle ilgili işlemlerin yapılma imkanına sahip olacak. Bölgenin özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin dışarıya açılması sağlanacak. Ticari açısından da önemi artacak. Önümüzdeki günlerde bu ilçelerimizde çok iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz" dedi.Elvan, daha sonra beraberindekilerle birlikte yapımı süren yeni Anamur Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Bir kısmı hizmete açılan hastanede yatan hastalarla bir araya gelen Elvan, sohbet etti.

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