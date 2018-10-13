AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Elvan: KKTC ile ticari ilişkilerimizi güçlendireceğiz (2)

ETLİ PİLAV VE YOĞURTLU KEŞKEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, bölgedeki programı kapsamında, beraberindekilerle birlikte Bozyazı ilçesinde Anamur Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği ‘Bereketli Kazanç Yılı Haftası’ etkinliğine katıldı.

Vali Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taştan, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Kızıltan’ın katıldığı etkinlikte konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur ve Bozyazı'da 2017 yıl sonu itibarı ile toplam 230 bin ton, çiçekte ise 100 bin ton üretim yapıldığını ifade ederek, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Vali Su ise Mersin’in 9 milyar liralık üretimi ile tarım ürünlerinde Türkiye de ilk sırada olduğunu dile getirdi. Ardından söz alan Lütfi Elvan, bölgenin Akdeniz’deki konumu nedeni ile gelecekte daha da büyüyerek gelişeceğini kaydederek, "50 metre genişliğinde ve 350 metre uzunluğunda bir iskele yapıyoruz. Her türlü gemilerin yanaşabileceği bir iskeleyi Anamur’umuza kazandırıyoruz. Anamur ve Bozyazı artık, ticari anlamda önemli bir lojistik merkez haline geliyor. İskele ile birlikte hemen arkasından gümrük kurma çalışmalarımızı da tamamlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Bozyazı İlçe Müftüsü Sebahattin Turhan’ın yaptığı bereket duasının ardından ANTSO Başkanı Ferudun Torunoğlu, Elvan’a siyah-beyaz bir Anamur fotoğrafı hediye etti. Daha sonra ise Elvan ve Vali Su, etkinlik sonunda yemek tezgahının başına geçerek kepçelerle davetlilere etli pilav ve yoğurtlu keşkek ikram etti.

Elvan ve beraberindekiler, program kapsamında bölgedeki muz seralarını gezdi. Burada üreticilerle de bir araya gelerek üretimi hakkında bilgi alan Elvan, Anamur'un her geçen yıl hem rekolte olarak hem de üretim olarak piyasanın tercihinde ilk sıraya yerleştiğini sözlerine ekledi.

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