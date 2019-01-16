AK Parti Gençlik Kolları’ndan Atme ve Türkmendağı’nda selden etkilenen halka yardım kampanyası

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından, sınıra yakın olan ve selden etkilenen Atme Kasabası ile Türkmendağı’nda yaşayan halka kışlık malzeme için yardım kampanyası başlatıldı.AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, Suriye’nin Atme kasabası ve Türkmendağı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle halkın zor günler geçirdiklerini belirterek, yardım kampanyası başlattıklarını ve hayırseverlerin belediye binası önündeki TIR’a battaniye, kömür, süt, çocuk bezi gibi çeşitli insani ihtiyaç malzemelerini getirebileceklerini söyledi.

Bölgede bulunan halkın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlattıkları yardım kampanyasında toplanacak olan malzemelerin ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek destek olunacağını sözlerine ekleyen Horoz, son günlerde aralıksız devam etmekte olan yağışların beraberinde çamurda getirdiğini bu nedenle derme çatma şekilde kurulu olan çadırlarda yaşayan insanların, özellikle çocukların sel ve çamurla mücadele ederek ayakta durmaya çalıştıklarını da kaydetti.

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