AK Parti Gençlik Kolları, bölge toplantılarını tamamladı

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nda, bölge toplantılarının üçüncüsü ve sonuncusu Menderes'te gerçekleştirilirken, İzmir'in 30 ilçesindeki teşkilatla da bir araya gelinmiş oldu.

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın yanı sıra, İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcıları ve Güney Bölge İlçe Yürütme Kurulu üyeleri katıldı. Yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmalara ilişkin istişarenin ön plana çıktığı toplantılarda, gençlerin ilçelerde yapması gereken faaliyetler, üye kaydı ve mahalle çalışmaları gibi birçok konu da ele alındı. Toplantıda konuşan İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "AK Parti'nin İzmir'de başarıya ulaşması için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Tüm ilçelerimizdeki arkadaşlarımız büyük heyecan ve motivasyon içinde. Bunu sahaya da yansıtarak İzmir'de fark yaratacağız" dedi.

Gençlere seslenen Başkan İnan ise, "Liderimizin istişare mekanizmasını nasıl etkin bir şekilde kullandığını görüyoruz. Son Kızılcahamam kampı da buna en büyük örnek. Bizler de gerek ilçelerimizle gerek mahalle yönetimlerinizle bu kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Yerel seçim öncesinde hangi ilçede kim aday olursa olsun, Genel Merkezimiz kimleri takdir ederse etsin, biz gençlik kolları olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Gençlik kolları olarak vizyonumuz, inancımız ve gücümüz en üst noktada. Tamamen hedefe ve başarıya kilitlendik. Her arkadaşımız birbirinden güç alıyor, tam bir aile ortamı oluşturduk. Bunun karşılığını seçimde alacağız. Genelde olduğumuz gibi yerelde de iktidarı kazanacağız" diye konuştu.

Menderes Belediye Başkanı Soylu da konuşmasında gençlerin yapacağı çalışmaların önemine dikkat çekerek, İzmir'in tüm belediyeleri ve Büyükşehir'in AK belediyecilikle tanışacağına olan inancını paylaştı.

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