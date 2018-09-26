AK Parti, Gelibolu'da bin kişilik aşure dağıttı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, AK Parti tarafından, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen aşure etkinliğine, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gözütok, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Partililer tarafından vatandaşlara bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Aşure dağıtımının ardından bol ve bereketli bir hayat temennisinde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gözütok, "Hicri yılbaşında hüzünlerimiz, mutluluklarımız var. Muharrem Ayı dediğimiz ayımız Allah'ın ayı diye geçer. 10 tane peygamberimize o müjdenin verilmiş olduğu bir aydır. Ama aynı zamanda da Kerbela'nın hüznünü bize hatırlatır. Aşure içerisindeki her bir ürün ayrı tattır. Bu etkinlikte emeği geçen, inançlarımızı sürdüren herkesi kutluyorum. Aşure tadımız daim olsun" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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