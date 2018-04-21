AK Parti Foça İlçe Gençlik Kolları'nda Savran ile devam

AK Parti Foça İlçe Gençlik Kolları Olağan Seçimli Kongresi'nde mevcut başkan Tayfun Savran, güven tazeledi.

AK Parti Foça İlçe Gençlik Kolları Olağan Seçimli Kongresi yapıldı. Mevcut Başkan 28 yaşındaki Tayfun Savran, kullanılan oyların tamamını alarak tekrar seçildi. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye; AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyeleriyle partili gençler katıldı.

Görevini 1.5 yıldır yürüttüğünü, ana kademe ve kadın kollarıyla kenetlenerek zor günleri aştıklarını belirten Savran, "Hücrelerimize kadar işlemiş olan bu davaya gönül vermiş bir fert olarak Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği yolda, her daim partimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'da 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören, anayasa referandumundan alnımızın akıyla çıktık. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden de çıkacağız inşallah" dedi.

Savran'ın başkanlığındaki yönetim Kurulu Zeynep Meryem Özçetin, Serkan Savsin, Eylül Basdur, Tuğba Pekdemir, Barbaros Kanaç, Didem Peksaygılı, Bircan Evren, Bilal Görür, Selman Artun, Rahim Bulut, Emine Cengiz İlhan, Ebru Işık, Seda Soydemir ve Derya Karabaş'tan oluştu.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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