AK Parti Foça'da teknede toplantı yaptı

AK Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı, kiralanan bir gezi teknesinde yapıldı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partinin kuruluşundan bu yana hep yanlış bir algının oluşturularak insanların yaşam tarzlarıyla ve inançlarıyla ilgilenen, ne yaptığını sorgulayan bir kurummuş gibi gösterilmeye çalışıldığını belirttti.

Dün (cuma) saat 17.30'da gezi teknesinin bağlı bulunduğu Küçükdeniz Limanı'ndan ayrılmasıyla birlikte, Ak Parti Foça İlçe Danışma Kurulu toplantısı başladı. Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yönetim kurulu üyeleri Tanfer Kemerli ve Hüseyin Özkan, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri ve partililer toplantıya katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Foça'da kötü bir belediyecilik olduğunu söyleyen AK Partili Milletvekili Kırkpınar, "Foça'yla başlayıp tüm İzmir'i Ak Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda çok büyük sıkıntı içinde. Memnuniyetsizlik had safhada. Ak belediyeciliği, İzmir'e getirdiğimiz zaman ödevlerimizi yapmış olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Böyle bir sorumluluğumuz var" dedi. İl Başkanı Aydın Şengül ise Ak Parti için kuruluşundan bu yana hep yanlış bir algının olduğunu, insanların yaşam tarzlarıyla ve inançlarıyla ilgilenen, ne yaptığını sorgulayan bir kurummuş gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek "Bu da doğal olarak insanları rahatsız ve tedirgin ediyor. Birçok icraatını takdir etmesine rağmen bunları düşündüğü için Ak Parti ile arasına mesafe koyuyor. Şimdi tüm onlara Foça'daki şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin ortalamasıyız. Türkiye'deki her yaşam tarzından, düşünceden, inançtan herkes bizim aramızda. Ak Parti ideolojik bir parti değildir. Tüm yaşam tarzlarına, inançlara saygılı bir partidir. Onların teminatı, onları koruyan bir partidir" dedi.

'CHP'DE KOLTUK KAVGASI VAR'

Foça'nın 10- 15 yıl önceyle aynı olduğunu, sadece çöp toplamakla belediyecilik hizmeti verilemeyeceğini söyleyen Şengül, "Foça'nın muhteşem bir doğası, potansiyeli var. Buraya yatırım yapmazsanız, geliştirmezseniz insanlar 3 ay gelip tatil yapar gider. Çocuklarınızı da tutamazsınız burada. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri sürekli kendi içlerinde kavga halindeler. Koltuk kavgası. Ak Parti olarak biz Türkiye'nin teminatıyız. Cumhuriyetin de teminatıyız. Atatürk'ün de en büyük savunucusuyuz. En büyük Atatürkçüyüz. Biz Atatürk'e öyle kuru ideolojik söylemlerle sahip çıkmıyoruz. Onun söylediği gibi ileri medeniyet seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'YABANCI TURİSTLERİN GELECEĞİ MUHTEŞEM BİR TESİS OLACAK'

Foça Tatil Köyü'nün özelleştirmesinin yapıldığını da hatırlatan Şengül, "Tatil Köyü önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Hala kulağıma geliyor. 'Bunlar verdiler, haremlik selamlık yapacaklar'. O onların zihniyeti. O onların kalbinin kötülüğünü gösterir. Asla öyle bir şey yok. Foça'ya yakışır, herkesin rahatlıkla tatil yapabileceği bir tesis olacak. Dış ülkelerden, Avrupa'dan nasıl daha önce turist geliyorsa, yine onların gelip tatil yapabileceği, inşallah muhteşem bir tesis olacak. Sadece orası değil, 5 yıldızlı birkaç daha otel yaparak daha zengin ve kaliteli turistlerin buraya gelmesiyle, Foça'nın kalitesi ve refah seviyesi yükselecektir. Dünyayı gezdik, gördük. Foça gibi böyle Allah vergisi muhteşem bir doğası olan ayrıcalıklı oluşmuş böyle bir yerin atıl kalması hem ilçemiz hem ilimiz için büyük kayıp" dedi.

İlçenin sorunlarının, yerel seçimlerde izlenecek politika ve stratejinin konuşulduğu toplantı saat 19.00'da teknenin limana yanaşmasıyla sona erdi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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