AK Parti eski milletvekili Gültekin Kılınç'ın acı günü

AK Partili eski Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç'ın annesi Naide Kılınç, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

AK Parti 24. Dönem Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç'ın kısmi felç ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 7 yıldır tedavi gören annesi Naide Kılınç, dün (pazar) sabah vefat etti. Tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren evli, bir çocuk annesi Kılınç'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini üzdü. Kılınç'ın bugün Nazilli Koca Cami'de kılınacak namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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