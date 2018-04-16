AK Parti eski milletvekili Gültekin Kılınç'ın acı günü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

24. dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç'ın yaşamını yitiren annesi Naide Kılınç, bugün öğlende Nazilli Koca Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, çevre ilçelerin belediye başkanları, MÜSİAD Aydın Şubesi Başkanı Murat Aksüt, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş, cenaze törenine katıldı. Naide Kılınç, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında oğlu Gültekin Kılınç'ın zaman zaman gözyaşlarına hakım olamadığı görüldü.

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), ()

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