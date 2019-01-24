Ak Parti eski başkanı İyi Parti’nin adayı oldu

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)() – MERSİN'in Mut ilçesinde Cumhur İttifakı’nın MHP’nin adayının desteklenmesi kararı almasının ardından 2009-2014 tarihlerinde Ak Parti’den Belediye Başkanı seçilen ve yapılacak olan yerel seçimlerde Ak Parti’den aday adayı olan Murat Orhan, İyi Parti’nin adayı oldu.

İyi Parti İlçe binasında partililerin katıldığı toplantıda bir açıklama yapan İlçe Başkanı Durmuş Ali Çerekçi, millet için çalıştıkları bu yolda Mut halkının sevdiği, güvendiği ve görmek istediği belediye başkanıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Çerekçi, "Tarım İlçe Müdürlüğü dönemindeki hizmetlerini belediye başkanlığı döneminde bir adım daha ileri taşımış, 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış olan, beş yıllık aradan sonra halk nezdinde gönüllerde taht kurmuş, güven ve muhabbetini muhafaza etmiş olan Ziraat Yüksek Mühendisi Sayın Murat Orhan, partimizin belediye başkan adayıdır" dedi.

Murat Orhan’da Mut’a hizmet etmek için yola çıktıklarını, hizmet etmekten de büyük gurur duyacağını söyledi.

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