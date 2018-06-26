Ak Parti'den zafer konvoyu

Mesut MADAN/BURDUR, () - AK Parti Burdur teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ve kentteki 3 milletvekilinden 2'sinin kazanılmasını zafer konvoyuyla kutladı.

Ak Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen, aralarında kamyonların da bulunduğu yaklaşık 300 araçlık konvoy Burkent, Armağan İlci Mahallesi, Emek Mahallesi, Kışla Caddesi, Gazi Caddesi, İnönü Bulvarı'nı takiben Bozkurt Mahallesi TOKİ Pazar yerine kadar sürdü.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "İşimiz ciddi. Memleketimizin önünde devasa sorunlar var. Bu devasa sorunları önceki sistemle aşmamız mümkün değildi. En güçlü hükümetler gelse, tek başına iktidara gelse çözmesi mümkün değildi. Çünkü sistemin çarkları onu açmaya müsait değildi. Yeni sistemle Türkiye'nin birçok sorununun üstesinden geleceğimize adım Bayram gibi inandım. Rabbim bize bunu lütfetti, milletimiz de gerekli desteği verdi, inanın çok mutluyum" dedi.

Milletvekili seçilen Yasin Uğur da "Sizlerle birlikte bu sevinci yaşattığı, bize bu haklı gururu yaşattığı için rabbimize hamdediyorum" diye konuştu.

Partililer daha sonra davul zurna eşliğinde bir süre eğlendi.

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