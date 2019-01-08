Ak Parti'den ve meclis üyeliğinden istifa etti

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA Büyükşehir ve Kaş belediyelerinin Ak Partili üyesi Erol Demirhan, partisinden ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Ak Parti Kaş Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye meclisi üyeliği görevini 5 yıldır yürüten Erol Demirhan, dün akşam saatlerinde partisinden ve meclis üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Erol Demirhan, "Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti'den istifa ettim. Siyasi etik gereği Kaş Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğinden de istifa ettim. Önümüzdeki günlerde istifam ve siyasi geleceğim hakkında açıklama yapacağım" dedi.

Erol Demirhan başka bir partiden aday olup olmayacağıyla ilgili ise şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde doğan Erol Demirhan (62), 1984 yılında muhtar seçildi ve 8 yıl Ova muhtarlığı yaptı. 1992 yılında Ova'nın belediye statüsü kazanmasının ardından 1992 yılında Doğru Yol Partisi'nden Ova Belediye Başkanı seçildi. 17 yıl aralıksız olarak Ova Belediye Başkanlığı yapan Erol Demirhan, 2009 yılında Ak Parti'ye geçti. Ak Parti'den girdiği Ova Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden Demirhan, 2014 yılında belediye meclis üyesi seçildi.

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