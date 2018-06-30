Ak Parti'den Tomarza'ya teşekkür ziyareti

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), () - ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve 27.Dönem Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Ak Parti Milletvekili adayı Tuğba Yörük Öztürk Tomarza İlçesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

24 Haziran Günü yapılan milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti sandıktan 1'nci parti çıkması nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer ve milletvekili adayı Tuğba Yörük Öztürk, Tomarza Ak Parti teşkilatına bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Tomarza Ak Parti İlçe Başkanı Davut Şahin, Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Tomarza Ak Parti kadın Kolları Başkanı Emine Şahin ve Tomarza Ak Parti İlçe Teşkilatı yönetim tam kadrosu milletvekillerini parti binası kapısı önünde büyük bir kalabalık eşliğinde çiçeklerle karşıladılar. Eski Bakan Taner Yıldız, parti binasında yaptığı konuşmada yerel seçimleri işarete ederek seçim çalışmalarına hiç ara vermeden bu davaya gönül vermiş siz değerli arkadaşlarımla yerel seçimlerinde aynı aşk ve heyecanla bununda üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu vesile ile 24 Haziran Günü yapılan milletvekilliği seçimlerinde gece-gündüz demeden çalışan Tomarza İlçe Başkanlığımıza, Tomarza Kadına Kolları Başkanlığımıza ve Tomarza Gençlik Kolları başkanlığımıza ve en önemlisi bizleri güvenerek oyları ile destekleyen tüm Tomarzalı Kardeşlerime yürekten teşekkür ederim yönünde açıklamalarda bulundu.

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