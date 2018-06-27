AK Parti'den Muğla'da geçersiz oy itirazı

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kesin olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz sayılan 14 bin 468 oyun yeniden sayılması için 13 ilçede seçim kurullarına başvuruda bulunduklarını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni değerlendirdi. Başkan Mete, Muğla'da resmi olmayan sonuçlara göre 14 bin 468 oyun geçersiz sayıldığını ve 1 Kasım seçimlerinde bu sayının 8 bin civarında olduğunu belirterek, "Geçersiz oylardaki bu artışın yanlış değerlendirmelerden kaynaklanma ihtimali oldukça fazladır. Bizler AK Parti olarak 13 ilçemizdeki ilçe seçim kurullarına geçersiz olarak adlandırılan bu oyların yeniden değerlendirilmesi için itirazda bulunduk" dedi.

Herhangi bir siyasi partiyi suçlamak gibi bir amaçlarının olmadığını belirten Mete, "Oyların tamamının yeniden sayılması gibi bir talebimiz de yoktur. Herhangi bir siyasi partinin oylarının da yeniden sayılmasını talep etmiyoruz. Biz, sayım döküm yapıldıktan sonra ayrı bir zarfa konularak üzerine 'geçersiz' diye yazılan oyların ilçe seçim kurullarınca tekrar gözden geçirilmesini, tekrar sayılmasını talep ediyoruz. İlk defa uygulanan seçim sisteminde ittifaklardan dolayı sandık kurulu üyelerinin yanlış değerlendirmeleri olmuş ise bu yanlışlıkların düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Muğla'daki resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde CHP 4, AK Parti 2 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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