Ak Parti'den MHP'ye ziyaret

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve beraberindeki heyetle Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun, 24 Haziran'da milletvekili seçilen Mehmet Uğur Gökgöz ve partililer, MHP il başkanlığına ziyarette bulundu. Ziyaretten dolayı teşekkür eden MHP İl Başkanı İsa Yalçın, Cumhur İttifakı'nın önemine işaret ederek, "Bu gönül bağı 24 Haziran'da bitmeyecek, 24 Haziran sabahıyla da hizmetlerimizle devam edecek demiştik. İki siyasi partinin Türkiye'ye neler yapabileceğini, Türkiye'nin gelişmesine yeni dönemde ne kadar katkı sağlayacağını göstermek anlamında ülkemizde yeni örnek bir davranışa imza atmak istiyoruz. Bunun için bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Osman Zabun da Türk milletinin haziran ayı içerisinde kendilerine ikinci bayramı yaşattığını kaydederek, "Hamdolsun milletimiz bu birlikteliğin arkasında durmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden göreve getirirken, Ak Parti ile MHP'ye meclisteki güçlü çoğunluğu teslim etti. Milletimiz sandıkta bu birlikteliğin devam etmesi yönünde açık ve net olarak bir mesaj ortaya koymuştur. Ispartalı hemşehrilerimiz emin olmalıdır ki bu birliktelik pazara kadar değil, mezara kadar sürdürülecek bir birlikteliktir. Ayrıca milletin menfaatleri, ülkenin çıkarları ve geleceği doğrultusunda oluşmuş bir süreçtir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI