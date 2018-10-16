Ak Parti'den MHP'ye ziyaret

KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ziyarette yaptığı konuşmada " Geçtiğimiz hafta bizleri ziyaret etme nezaketinde bulundunuz. Kayseri için 2 siyasi partinin bir biri ile hem hal olması hem Kayseri’ye katkı sağlar hem de kendi aramızdaki diyalogu artırır. Bizler ziyaretinizden ziyadesi ile memnun kaldık." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok ‘da ziyarette" Bizler teşkilatlarda bulunan insanlarız. Teşkilatlarımızda düşüncelerimizi halkımıza yansıtma açısından var gücümüzle çalışıyoruz. Kayseri’de sizin partiniz, bizim partimiz diye bir şey yok. Kayseri var. Kayserimize nasıl hizmet edebiliriz düşüncesi var. Genel Başkanımızın bizlere emir ve görüşleri var. Bunun özellikle bilinmesi gerekir. ‘’Cumhur ittifakına uygun hareket ve davranışta bulunacaksınız’’ talimatı bizim için emirdir. Bu ülkemiz için, devletimiz için daha çok çalışacağız anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.

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