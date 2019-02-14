AK Parti'den İzmir'de tanzim satış çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ucuz sebze ve meyveye ulaşmanın İzmir’de yaşayanların da hakkı olduğunu belirterek, tanzim satış noktalarının kurulması için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na çağrıda bulundu. Şengül, "Eğer Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir talebi olursa, karşılamaya hazırız. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla ilgili kendilerinden yanıt bekliyoruz. Siyaseti bir kenara bırakarak, İzmir halkının beklentisine göre hareket edilmeli" dedi.

Türkiye’deki birçok belediyeden tanzim satış noktalarının kurulması için taleplerin geldiğini öne süren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla üreticiden, birinci elden sebze ve meyveler alınarak halkımıza ulaştırılıyor. İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış merkezlerine vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Halkımızdan olumlu geri dönüşler alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi olursa Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla bunu karşılamaya hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na çağrıda bulunuyorum. Siyaseti bir kenara bırakılarak, İzmir halkının yararı düşünülmeli. Eğer Büyükşehir bunu yapmayacaksa, biz de farklı çözüm yolları üreteceğiz" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF