AK Parti'den 'ithal' tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye yönelik 'ithal aday' açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, "Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir'de ithal birini görmek istiyorsa aynaya baksın" dedi.

Hafta sonu İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'yi ima ederek "Baktılar İzmir'den istedikleri gibi bir kişi çıkmıyor. Ne yaptılar, dışarıdan ithal aday getirdiler. İthal belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilir mi? İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin, İzmirli olması lazım. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in tarih ve dokusuna sahip çıkması lazım" demişti. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, bu açıklamaya tepki göstererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir'de ithal birini görmek istiyorsa aynaya baksın. Milletvekili olduğu İzmir'e kaç defa geldi, şehrin hangi sorunundan haberi var? Sayın Kılıçdaroğlu İzmir'i biraz tanısa, İzmir halkının böylesine sığ ve basit söylemlere asla prim vermeyeceğini de bilirdi" dedi.

'İZMİR'E VERDİKLERİ DEĞER BU'

İl Başkanı Şengül, AK Parti'nin hizmet derken CHP'nin adayların nereli olduğuyla ilgilendiğini öne sürdü ve şöyle dedi:

"Biz, İzmir için 'proje', 'hizmet' ve 'yatırım' diyoruz. Şehrin gelecegi için çalışıyor, neler yapılması gerektiğinin üzerinde duruyoruz. Biz bunları düşünürken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündemi ise adayın nereli olduğu. İşte İzmir'e verdikleri değer, İzmir'deki siyaset anlayışları bu. Gerçekten çok yazık. Bunu zaten İzmir halkı da görüyor ve en iyi şekilde değerlendiriyor. Adayımız Sayın Nihat Zeybekci, Ege kültürüne sahip, bu bölgenin insanı. Ona 'ithal' demek abesle iştigaldir. En iyi İzmirli, şehre en iyi hizmet edendir. Sayın Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı döneminde de İzmir'in önünü açan birçok adım attı, şehrimize destek oldu. İnşallah 31 Mart'tan sonra da belediye başkanı olarak İzmir'e hizmet etmeye devam edecek."

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