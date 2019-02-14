AK Parti'den CHP'li başkana plaket

CUMHUR İttifakı'nın Aydın'ın Kuşadası ilçesi Belediye Başkan adayı AK Partili Fuat Akdoğan, tekrar aday gösterilmeyen CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı ziyaret edip, hizmetleri için teşekkür etti.

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile AK Partili Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla CHP'li Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya nezakete ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Kayalı'nın 5 yıllık görev süresince ilçeye önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Akdoğan, "Devam eden bazı projeleri olduğunu biliyorum. Göreve geldiğimizde bu projeleri sürdürüp, Kuşadası'na değer katacak kendi projelerimizle de ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayalı ise "Fuat Bey ilçemizin önemli bir değeridir. Önceki belediye başkanlığı dönemlerinden tecrübelidir. Kendisine seçim sürecinde başarılar dilerim" dedi.

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe de AK Parti Kuşadası İlçe Başkanlığı adına, Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya ilçeye hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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