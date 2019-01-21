AK Parti'den aday gösterilmeyen Ergül, BBP'ye geçti

AK Parti'de yeniden aday gösterilmeyen Kayseri'nin Akkışla ilçe Belediye Başkanı Ali Ergül, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) aday oldu. Yeni partisinin ilçe binasını hizmete açan Ergül, "Bir daha göreve getirirseniz, hizmetin nasıl geldiğini göreceksiniz" dedi.

Kayseri'de belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıtan AK Parti’de yeniden aday gösterilmeyen Akkışla ilçe Belediye Başkanı Ali Ergül, BBP'den aday oldu. Akkışla'da yeni partisinin ilçe binasını hizmete açan Ergül, tören öncesi partililerin araçlarıyla yaptığı konvoyda 38 AK 351 plakalı makam aracıyla dikkat çekti.

Törende konuşan Başkan Ali Ergül, "Bizi Vali, Bakan, Başbakan atamıyor. Biz sizlerin hizmetkarı olarak çıktık yola. 5 yıl içinde Akkışla’yı yemin ediyorum, dışarıdan gelenler için söylüyorum çağ atlattık. Sizler bizleri bir kez daha buralara getirdiğiniz takdirde hizmetin nasıl geldiğini göreceksiniz. Biz Ankara’da, Kayseri’de hangi çeşmeden pis su hangisinden zemzem akıyor, bunu çok iyi biliyoruz. Hizmetin nereden geldiğini, nasıl geldiğini çok iyi biliyoruz. Bir daha seçildiğimizde de hizmetin nasıl geldiğini göstereceğiz. Allah’ın izniyle 31 Mart seçimlerinde bir daha göreve geldiğimizde sizlere hizmetin nasıl geldiğini göstereceğiz. İnşallah bundan sonra daha güçlü olacağız" diye konuştu.

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