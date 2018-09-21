Ak Parti'de seçim hazırlıkları başladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Karabağlar ve Konak’taki ilçe danışma meclisi toplantılarına katıldı. Şengül, üye kayıtlarının artırılmasını ve sandık kurullarının olşuturulmasını istedi.

AK Parti İzmir’de yaklaşan yerel seçimler öncesi teşkilat toplantılarına başladı. Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül önce Karabağlar ardından Konak’ta

ilçe danışma toplantılarına katıldı. Toplantılarda AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle ve Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı. Şengül,

Karabağlar’da Ak Parti'ye oy veren yüzde 60'a yakın kitle olduğunu öne sürerek, "Demek ki bizim Karabağlar’da ciddi potansiyelimiz var ama çalışmadan, emek sarfetmeden başarılı olamayız. 10 yıl önceki Karabağlar ile şu andaki Karabağlar arasında değişen hiçbir şey yok. Altyapı, yapılaşma ve trafik sorunu aynı. Biz yönetim olarak tüm ilçeleri tek tek tarıyoruz. Hangi ilçenin ne gibi sıkıntısı var, o ilçede ne gibi projeler olacak diye çalışıyoruz. Karabağlar’ı da takip ediyoruz. Sorunlarını biliyoruz. Bu noktada buradaki vatandaşımıza inanmadığımız hiçbir şeyi söylemeyeceğiz. Ayrıca kimseyi kutuplaştırma, ötekileştirme gibi anlayışımız da yok. Bu CHP’lidir asla bize oy vermez diye düşüncemiz olamaz. Bizi eleştirseler de kucaklayıcı bir üslupla herkesin gönlünü kazanacağız. Bunu yaparak başarıya ulaşacağız" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Şengül, teşkilatlara birlik, beraberlik mesajı verirken "Herkes kafasındaki hesabı, kitabı bir kenara bırakacak. Ortak istişare ve akılla adaylarımız belirlenecek. Biz dava yoldaşıyız. Beraber aynı ideallere inanıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi sevdiğimiz için, çocuklarımıza daha iyi gelecek sağlamak için buradayız. Ancak buraya gelip herkes bencil ve bireysel düşünmeye başlarsa ortada hiçbir ideal kalmaz. Önümüzdeki süreçte genel merkezimiz, milletvekilimiz ve teşkilatımızla istişare ederek, adaletli olacağız. Kendi içimizde adaleti sağlayarak, başarıyı yakalayacağız. Ben de sonunda kadar bu düşüncenin arkasında durmaya hepinizin önünde söz veriyorum" dedi.

Şengül, üye kayıtlarının artırılmasını ve sandık kurullarının olşuturulmasını istedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF