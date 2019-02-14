AK Parti'de 'Sarı' istifa

2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı olan İsmail Sarı partisinden istifa ederek CHP’ye geçti.

Belediye meclis üyesi listelerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilmesine sayılı günler kala, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı olan İsmail Sarı, CHP’ye geçti. Sarı’nın CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal’ın meclis üyesi listesinde yer alacağı öğrenildi. İsmail Sarı, "Siyaseti hizmet aracı olarak görüyorum. AK Parti’de de CHP’de de bu olur. Benim amacım siyaseti rant olarak görüp onun bunun işini takip etmek değil. Ben 30 yıldır vatandaşlara hizmet etmek için siyaset yapıyorum ve ayakta duruyorum. Bayraklı’nın derdi benim derdim. Çözüm üretmek için CHP’ye geçtim. Başka hiçbir amacım yok" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF