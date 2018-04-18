Ak Parti'de Danışma Meclisi Toplantısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - AK Parti Manavgat ilçe teşkilatı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Ak Parti Manavgat ilçe teşkilatı Danışma Meclisi Toplantısı, MATSO Otogar Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, İl Teşkilat Başkanı Ayhan Ataş, ilçe koordinatörleri Berkant Yavuz, Ebubekir Avşar, Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, Kadın Kolları Başkanı Şeyda Ünal Karakaya, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından partililere hitap eden İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, olağan kongrelerin ardından ilçe danışma meclislerinde teşkilatlarla bir araya geldiklerini söyledi. Antalya'da bir ve beraber olarak güçlü şekilde seçimlere gireceklerini anlatan Taş, "Son seçimlerde son derece başarılı sonuçlar aldığımız Manavgat'ı artık ak belediyecilikle buluşturmaya çok yakınız. Bunun için önümüzde hiçbir engelin olmadığını düşünüyorum. Manavgat'ın potansiyeline yakışmayan bu yerel yönetim şekli artık miladını doldurmuştur. Manavgatlı hemşehrilerimiz bu durumun farkındadır. Hizmette markalaşan belediyecilik anlayışımızı hemşehrilerimiz hasretle bekliyor. Manavgat ilçe teşkilatımızın önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlığı mazbatasını alacağına inancım tam" dedi.

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Hasan Öz de Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen'in kendisini belediyede staj yapmaya davet ettiğini hatırlatarak, eleştirilerde bulundu. Öz, "Belediye Başkanı Sözen'in bana teklif ettiği nasıl bir stajsa bu herhalde kendisinin yarım kalmış bir stajı olacak. Ben, Yılmaz Büyükerşen'e görüşü ne olursa olsun saygı duyarım. Eskişehir'i belli bir noktaya getirmiştir ama Başkan Sözen'in herhalde orada 'yaptım' dediği stajı yarım kalmış, tıpkı eğitimi gibi. Gerçi eğitimi konusunda da bilgimiz yok. İnanın Yılmaz Büyükerşen, Manavgat Belediyesi'ni görse oturur ağlar" diye konuştu.

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