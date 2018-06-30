AK Parti'de çalışmalara 15 gün mola

SKM'ler kapanmayacak, aynı ekiple yerel seçim çalışmaları yapılacak

İZMİR'de 24 Haziran seçim telaşını üzerinden atan AK Parti İl Teşkilatı, yerel seçimlere hazırlanıyor. Çalışmalara 15 gün mola veren parti, sonrasında ise tam kadro sahada olacak. Yerel seçimler için seçmeni ikna turuna çıkacak olan AK Parti, çalışmaları Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) üzerinden yürütecek.

24 Haziran seçimlerinin ardından çalışmalara bir süre ara veren AK Parti İzmir İl Teşkilatı, 15 gün boyunca dinlenecek. Seçimlerin yorgunluğunu attıktan sonra yerel seçimler için çalışmalara başlayacak olan teşkilat, il ve ilçelerde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezlerini de (SKM) kapatmayacak. SKM'de başkanlar ekipleri ile birlikte bu kez yerel seçimler için alanda olacak. Çalışmalar, SKM'ler üzerinden organize edilecek. Partinin belediye başkanı adayları henüz belli değil. Ancak partililer, alanda AK Parti'nin politikaları ve gelecek vaadlerini ile seçmeni ikna etmeye çalışacak. AK Parti sandık görevlileri konusunda da önemli bir hamle yaptı. Seçime bir ay kala o telaşı yaşamak istemeyen parti, müşahitler ile sandıklarda görev yapacak asil ve yedek üyeleri belirleyecek. Böyle, görevliler yerel seçimler öncesi hem gerekli eğitimleri almış olacaklar hem de teşkilatlar sandık için gerekli olan çalışmaları erkenden tamamlamış olacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()