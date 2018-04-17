AK Parti'de adaylar görüşme odasına

AK Parti İzmir teşkilatı, 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak kongreye hazırlanıyor. Kongre öncesi il yönetim kurulu üyelerini de belirlemeye çalışan teşkilat, yarın (çarşamba) adayları görüşme odasına alacak. AK Parti Ege Bölgesi Koordinatörü Konya Milletvekili Ömer Ünal, İzmir'de yönetime girmek isteyen 200 isim ile birebir görüşecek.

Özgeçmişleri alınan 200 AK Partili isim, 28 Nisan Cumartesi günü yapılacak AK Parti İzmir İl Kongresi öncesi, yönetime girmek için yarışacak. İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti Ege Bölgesi Koordinatörü Konya Milletvekili Ömer Ünal, adaylarla tek tek görüşecek. 200 isim arasından yalnızca 50 kişi, oluşturulacak yeni yönetim kurulunda yer alabilecek. İl Başkanı Aydın Şengül, listeyi oluştururken belirledikleri kadın ve gençlik kotalarına özellikle dikkat edeceklerini söyledi. Adaylara yönelik kafalarında bir çok kriterin bulunduğunu açıklayan Şengül, tecrübeli ve yeni genç isimleri aradıklarını belirtti. Adaylarda aranan bir diğer kriter ise üniversite mezunu olmaları. Şengül, "Mümkünse hepsinin üniversite mezunu ve mesleğinde başarılı kişilerden oluşmasını istiyoruz. Yine sivil toplum örgütlerinden belli insanlar, belli inançlardan insanların da listemizde yer alması için çalışacağız. İzmir'de Türkiye'nin mozaiğini yakalamak istiyoruz. Renkli bir liste olacak. İyi bir yönetim olacak" dedi.

MİTİNG ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir yandan il yönetim kurulu listesini oluşturmaya çalışan teşkilat, diğer taraftan ise kongre öncesi yapılacak mitinge hazırlanıyor. Hedeflerinin 100 bin kişilik bir miting yapmak olduğunu açıklayan İl Başkanı Şengül, sosyal medya, telefon ve sesli mesaj yönetmeleri ile halka çağrıda bulunacaklarını belirtti. Yine ilçelerde mahalle temsilcilerinin de bire bir çalıştıklarını ifade eden Şengül, organize konusunda tecrübeli bir teşkilat olduklarını belirtti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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