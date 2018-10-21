Ak Parti'de aday adaylığı başvuru süreci 5 Kasım'da başlıyor

KAYSERİ, () - AK Parti Kayseri İl Danışma meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Belediye Başkanlık aday adaylığı süreci ile ilgili konular görüşüldü.

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Milletvekili Hülya Nergis Atçı, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “ Malum önümüzdeki ayın 5’inde başlayacak belediye başkanlığı aday adaylığı süreci var. Her ne kadar süreç başlamamış olmasa dahi teşkilatımıza uğrayıp sohbet esnasında kendinin aday adayı olduğunu belirten değerli aday adaylarımız mevcut. Aday adaylarımızın resmi başvurularını 5 Kasım'dan itibaren almaya başlayacağız” dedi.

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