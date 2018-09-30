Ak Parti danışma meclisinde yerel seçim çalışmaları ele alındı

KAYSERİ, () - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Kocasinan ilçe teşkilatı danışma meclis toplantısına katıldı. İl başkanı Çopuroğlu, parti teşkilatına yerel seçimde ittifakla ilgili konuşmamalarını söyledi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve partililer katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan Kocasinan ilçe danışma programında konuşan Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, " Hepimizin çok çalışması gerekiyor. Tabi ki çalışacağız. Evde de seçmenlerimiz var. Evdeki seçmenlerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde ciddi manada bir tempo olacak. Yalnız bu tempoyu yaşarken çevremizde bu tempoyu hissederken aramıza fitne ve fesadın sokulmaması için safları sıkı tutmamız gerekiyor. Malum bu dönemde fitne ve fesat ortaya çıkıyor. Birde bu dönemde birçok aday adayı müracaatları olacak. Genel merkezimiz aday adaylıklarını alabilirsiniz dediği andan itibaren bu süreçte her hangi bir taraf olmadan teşkilatımızla birlikte hareket etmenizi varsa bir duyumunuz teşkilatımızla il yönetimimizle paylaşmanızı rica edeceğim. Çünkü sizler bizim sahalardaki yüzlerimizsiniz. Size gelen duyumlar bizler için kıymetlidir. Birde zaman zaman bize de sizlere de sorulan sorulardan bir tanesi de ittifak ile alakalı sorular. Bu konuda teşkilat olarak bir karar aldık. İttifak ile alakalı açıklamaları genel başkanımız yapacağından dolayı sizlerin açıklama yapmamanızı rica ediyoruz" dedi.

FOTOLU