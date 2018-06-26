AK Parti CHP'li belediyenin olduğu Bayındır'da CHP'yi geçti

GEÇEN pazar günü yapılan seçimlerde İzmir'in Bayındır ilçesinde kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'li belediyenin olduğu ilçede, Ak Parti, CHP'den yüksek oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de tablo değişmedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sandıkta birinciliği kıl payı Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'a kaptırdı. CHP'li Belediye Başkanı Ufuk Sesli, "Bu, bir uyarıdır. Neyimiz eksik, nerede eksiğimiz var, nerede hata yaptık hepsine bakacağız. Ayrıca ilçe örgütünün çalışmalarında biraz daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinde, İzmir'in Bayındır ilçesinde kıyasıya bir yarış yaşandı. İlçe, özellikle CHP ve Ak Parti'nin cumhurbaşkanı adayları arasında başa baş bir rekabete sahne oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 42.58 oy alırken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sandıktan yüzde 42.07 oy çıktı. Genel seçimlerde de Millet İttifakı'na yüzde 46.82, Cumhur İttifakı'na da yüzde 43.93 oranında oy çıktı. Ak Parti, Bayındır'da genel seçimlerde CHP'nin oyundan yüksek oy aldı. Sandıktan partiye yüzde 37.38 oranında oy çıktı. CHP ise yüzde 35.16 oranında kaldı. Bayındır'ın CHP'li Belediye Başkanı Ufuk Sesli, sandıktan çıkan sonuçları değerlendirdi. Bu seçim sonuçlarının, yerel seçimlere yansımayacağını, yerel ve genel seçimlerin birbirinden farklı olduğunu öne süren Sesli, "Bunu işaret olarak görmek pek sağlıklı olmaz" dedi. Sonuçları irdeleyeceklerini belirten Sesli, "Ama ne olursa olsun bu bir uyarıdır. Bu dikkat çekici bir sonuçtur. Arkadaşlarımızla bu sonuçları değerlendireceğiz. Sonuçları irdeleyeceğiz. Neyimiz eksik, nerede eksiğimiz var nerede hata yaptık? Hepsine bakacağız. İlçe örgütünün çalışmalarında biraz daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

'BAYINDIR ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR'

Ak Parti Bayındır İlçe Başkanı Uğur Demirezen ise Bayındır'ın 'Ben yalan dolanı değil, milletin adamını destekliyorum' mesajı verdiğini savundu. Bayındır'ın artık değişim istediğini söyleyen Uğur Demirezen, şöyle dedi:

"Değişim için de sadece vatandaşlar ile birlikte olacağız. Onların söylediklerine kulak vereceğiz. Seçmenin sesine kulak vereceğiz, seçmen ne istiyorsa ona göre hareket edeceğiz. Çünkü burada bir başıboşluk var. Har vurup harman savurma var. İlçe belediyesi 16 milyon lira ile devredildi. Şimdi 40 milyon borcu var. Vatandaş da bunun farkında."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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