AK Parti, Bursa'daki ilçe belediye başkan adaylarını pazar günü açıklayacak

BURSA, () – AK Parti, 31 Mart yerel seçimine girecek Bursa ilçe belediye başkan adaylarını 13 Ocak Pazar günü, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile milletvekillerinin de katılacağı toplantıda tanıtacak.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Bursa 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı 13 Ocak Pazar günü, saat 14.30’da Merinos AKKM Osmangazi Salonunda gerçekleştirecek. Aday tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Partili çok sayıda milletvekili katılacak.

DÜN GECE ERTELENMİŞTİ

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Alinur Aktaş'ı göstermesinin ardından, Ak Parti'de gözler ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi. Uzun bir bekleyişin ardından ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması için önümüzdeki Pazar günü Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantısı, dün gece alınan kararla ileri bir tarihe ertelendi. AK Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Numan Kurtulmuş'un hafta sonu programlarının iptali nedeniyle Pazar günü gerçekleşmesi planlanan program, ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. AK Parti İl Başkanlığı, bugün yaptığı son açıklamayla, aday tanıtım toplantısının 13 Ocak Pazar günü yapılacağını duyurdu. AK Parti'de ilçe belediye başkan adaylıkları için toplam 174 aday adayı başvurdu.

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