AK Parti belediyenin ulaşım vaatlerini sordu

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ilk birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın idaresinde yapıldı. Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sorununun neden kaynaklandığını ve belediyenin ulaşım vaatlerini de sordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, yapıldı. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekili Ali Kökoğuz, İzmir'deki kötü koku sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Belediyenin kentteki koku ile ilgili inceleme yaptığını hatırlatan Kökoğuz, kötü kokunun nedeninin tespit edilip edilmediğini sordu. Kökoğuz, ulaşımda da sorunların olduğunu ileri sürerek, "Ulaşım kentin en büyük sorunlarından biri. Yasa gereği belediye başkanları ve yetkililer bir stratejik plan hazırlayıp altına imza atıyorlar. Baktığımızda işlemlerin yüzde 40'ının yapılmadığını görüyoruz. Yetkililer vatandaşa karşı doğru konuşmamış oluyorlar" dedi.

‘UÇAN YOL OTOGAR BAĞLANTISI NE OLDU’

Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan stratejik planda ulaşım vaatlerinin olduğunu aktaran Ak Partili Kökoğuz, "Üçkuyular- Narlıdere metro hattının yapılacağı söylenmiş. Temel atıldı ancak bir arpa boyu yol alınamadı. Uçan yol- otogar bağlantısında da sadece temel atıldı. Ne zaman yapılacak belli değil. Otopark konusu bir kangren. Bölgede otopark yapılması, belediyenin asli görevlerinden birisidir. Neden otopark yapılamıyor? 16 adet yapılacağı söz verilirken 10 tanesi yapılamadı. Stratejik planda kayıt altına aldığınız her şeyin hesabını verin" dedi. Eleştirilere kısa bir yanıt veren Sırrı Aydoğan, "Günü şartların, ekonomik olaylar nedeniyle projeler bazı zamanlar gecikmelere, proje iptallerine kadar gidebilir" dedi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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