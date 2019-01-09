AK Parti Belediye Başkan Adayı Bilgin'den DHA'ya ziyaret

SİVAS, () - ADALET ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile Demirören Haber Ajansı () Sivas Bürosunu ziyaret etti.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Sivas Belediye Başkan Adayı gösterilen Hilmi Bilgin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve parti yöneticileri ile birlikte Sivas Bürosuna ziyarette bulundu. Ziyarette Büro Şefi Eraydın Aytekin ve muhabirler ile görüşen Bilgin 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gece-gündüz demeden her türlü şartlarda çalışan ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifade eden basın camiasının çok kutsal bir mesleği icra ettiğini ifade eden Bilgin "Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle kamuoyunun daha sağlıklı şekilde bilgilenmesine yardımcı olan, büyük bir gayretle, mesai mefhumu gözetmeden çalışan fedakar gazetecilerimize, ülkemize ve Sivas'a katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. Bilgin, seçim çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Sivas Büro şefi Eraydın Aytekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bilgin'e seçim çalışmalarında başarılar diledi.

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