AK Parti Bayraklı adayı Ali Aslan: Dönümü müteahhitler değil biz yapacağız

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Bayraklı'dan Belediye Başkan adayı gösterdiği Ali Aslan, projelerini anlattı. Kentsel dönüşüme ağırlık vereceklerini belirten Aslan, "Dönüşümü müteahitlere bırakmayacağız. Belediye olarak kendi şirketimizi kuracağız, şirketlerin yaptığı gibi vatandaşa 3'te 1 değil, 3'te 2 pay vereceğiz. Halkımız mağdur değil, kazanan olacak" dedi.

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki aday tanıtım toplantısında ismini açıklamasının ardından başladığı seçim çalışmalarını sürdürüyor. Geçmişte parti teşkilatlarında yöneticilik de yapan Ali Aslan, halka dokunan, onların yararına olan hizmetleri yapmak için göreve talip olduklarını söyledi. Aslan, kentsel dönüşüm projesini anlattı. Kentsel dönüşümün en yoğun şekilde yapılması gereken bölgelerden birisi olan Bayraklı'da göreve geldiği andan itibaren halkı müteahhitlerin eline bırakmayacağını söyleyen Ali Aslan, şunları söyledi:

"Bunun için belediye olarak kendi şirketimizi kuracağız. İlk olarak belediyemize ait arazi üzerine 10'ar kattan 10 blok halinde toplam 100 daire yapacağız. Örnek niteliğindeki daireleri gören halkımızdan isteyen bunları alabilecek. İsteyen de kaliteyi görme imkanı yakalayacak. Sonra da biz vatandaşımızın evlerini yıkıp, yerlerine depreme dayanıklı, sosyal tesislerin bulunduğu, geniş sokakların olacağı yepyeni bir Bayraklı yaratacağız. Ancak tüm bunları yaparken halkımızı mağdur etmeyeceğiz, halkımız kazanan taraf olacak. Bizler dönüşümü müteahitlere bırakmayacağız. Müteahhitlik şirketlerinin yaptığı gibi vatandaşa 3'te 1 değil, 3'te 2 pay vereceğiz. Yani 10 dairelik bir anlaşmada, müteahhitten ancak 3 ya da 4 daire alabilen halkımız bizden 6 daire alabilecek. Ayrıca onlardan para da talep etmeyeceğiz, zaten bizim elimizde kalan dairelerle bizler de hem inşaatları yapacağız hem de belediyemize kaynak yaratmış olacağız."

'ÇALIŞANIN İŞ KAYBETME RİSKİ YOK'

Göreve gelmeleri durumunda hiçbir belediye çalışanını işten çıkarmayacaklarını vurgulayan Ali Aslan, bunun için tek şartlarının ise iyi çalışmak olduğunu ifade etti. Ali Aslan ayrıca inşaatı süren şehir hastanesinin ilçeleri için şans olduğunu, sağlık tesisinde Bayraklı'da oturan gençlerin istihdam edilmesi için de bakanlık gözetiminde girişimlerde bulunacağını anlattı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR ()

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