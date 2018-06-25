Ak Parti Antalya'da 16 ilçede birinci oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 24 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinde Ak Parti 16 ilçede ipi göğüslerken, CHP 3 ilçede seçimi önde tamamladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran genel seçimlerinde Antalya'da Ak Parti yüzde 34,8 oranında oy alarak toplam 16 milletvekilinden 6'sını almayı başardı. Ak Parti 2015 yılı Kasım ayında 14 milletvekilinden 7'sini almıştı. CHP ise önceki seçimde 5 olan milletvekili sayısını korudu. CHP Antalya genelinde 29,2 oranında oy aldı. Bu yıl kurulan ve Antalya'da 17,02 oranında oy alan İYİ Parti 3 milletvekilini Antalya'dan Ankara'ya gönderdi. 7 Haziran 2015'te Antalya'dan bir milletvekili çıkaran HDP, aynı yıl kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde bu milletvekilini kaybetmişti. HDP ise Antalya'da 7,24 oranında oy alarak 1 milletvekili çıkarmayı başardı. MHP'nin ise Kasım 2015 seçimlerinde 2 olan milletvekili sayısı 1'e düştü.

CHP 3 İLÇEDE BİRİNCİ

19 ilçesi bulunan Antalya'da milletvekili seçimlerinde Ak Parti 16 ilçede üstünlük sağladı. CHP, 3 ilçede liderlik elde etti. CHP, yıllardan beri seçim kaybetmediği Konyaaltı ile Muratpaşa'dü üstünlüğünü sürdürürken, Ak Partili belediyenin yönetimindeki Gazipaşa'da da çok az oy farkıyla birincilik elde etti.

AK PARTİ KORKUTELİ VE GÜNDOĞMUŞ'TA FARK ATTI

16 ilçede rakiplerine üstünlük sağlayan Ak Parti, en fazla oy oranını Korkuteli'nde elde etti. Korkuteli'nde yüzde 47,5 oy alan Ak Parti'yi yüzde 21,7 oy oranı olan CHP takip etti. Ak Parti, bu ilçede rakibine 25.8 oranında fark attı. Ak Parti'nin en fazla oy aldığı ikinci ilçe ise Gündoğmuş oldu. Gündoğmuş'ta yüzde 46,1 oranında oy alan Ak Parti, bu ilçede ikinci sırada yer alan rakibi İYİ Parti'ye 25.3 oranında fark attı. İYİ Parti Gündoğmuş'ta 20.8 oranında oy aldı.

İYİ PARTİ 4 İLÇEDE 2'NCİ

Antalya'da 3 milletvekili elde eden İYİ Parti ise 19 ilçenin hiçbirinde birincilik elde edemedi. 15 ilçede 3'üncü sıraya yerleşen İYİ Parti, Aksu, Serik, Gündoğmuş ve Alanya'da ise ikinci parti oldu. İYİ Parti en fazla oy oranını 27.1 ile Serik'te yakaladı.

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