AK Parti adayı Melek Eroğlu: Konak'ın değerine değer katacağız

AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu, ilçeye dair hayata geçirmeyi planladığı projeleri, düzenlediği basın toplantısı ile anlattı. Projeler 10 başlıkta ele alındı. Konak'ı sadece gündüzleri değil geceleri de yaşayan, 24 saat canlı bir ilçe haline getirmek istediklerini belirten Melek Eroğlu, "Konak'ın değerine değer katacağız" dedi. Toplantının sonunda ise Fuat Eroğlu eşi Melek Eroğlu'na kırmızı gül vererek, Sevgililer Günü'nde jest yaptı.

AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Mimar Melek Eroğlu, Konak'taki bir otelde projelerini anlattı. 10 başlıkta ele alınan projeler arasında, trafik sorunundan istihdam alanlarının genişletilmesine kadar birçok vaat sıralandı. Proje tanıtım toplantısını, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptıklarını söyleyen Melek Eroğlu, "Sevgi ile yola çıkalım dedik. Konak'a olan aşkımızla yola çıkmak istedik. O nedenle projeleri özellikle bugün anlatmak istedik. Hepinizin Sevgililer Günü'nün kutlu olsun" dedi.

23 yaşında yeni mezun genç bir mimar olarak İzmir'e geldiğini, bu kentte evlendiğini ve çocuklarının da İzmir'de dünyaya geldiğini anlatan Melek Eroğlu, "Konak deyince aklımıza 8500 yıllık bir tarih geliyor. İzmir'e kan pompalayan bir yer oldu Konak. Biz bu toplantıda İzmir'de yapılamayanları anlatmayacağız. Amacımız kendi projelerimizi anlatmak. Konak'ı birkaç alanda markalaştırmak istiyoruz. O nedenle bu toplantıda yapılmayanları değil yapılacak olanı anlatacağız" diye konuştu.

Konak'a gelen herkesin mutlu olmasını ve mutlu şekilde bu ilçeden ayrılmasını sağlayacaklarını ifade eden Eroğlu şöyle dedi:

"Müthiş bir tarihimiz var. Konak sadece gündüzleri değil geceleri de yaşayacak. 24 saat canlı yaşayacak. Öyle bir Konak düşlüyoruz. İlçenin 122 mahallesi var, sadece merkez değil tüm mahallelere eşit bir şekilde hizmet götüreceğiz. Konak'ın değerine değer katacağız. Bunu yaparken Konak'ta yaşayan kadınlardan ve gençlerden de destek alacağız. Biz herkesi kucaklamak için geliyoruz."

GÜLTEPE PLANLARININ İPTAL EDİLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde iptal edilen Gültepe imar planlarına değinen Eroğlu, "Gültepe'nin planları yapılamıyor. Neden? İZSU'dan gerekli görüşün alamadığı söyleniyor. İZSU kimin, o da senin. Bahanelerle 15 yıl geçti. Burada kanayan bir yara var. Biz 5 yıl içerisinde çözülmeyen imar planı bırakmayacağız. 81 vilayet dönüştü biz hala dönüşemedik. 'Keşke her yer İzmir gibi olsun' diye bir laf var. İşte her yer İzmir gibi olsun dedikleri manzara bu! Şehri marka haline getirmemiz lazım. Artık günümüzde ülkeler değil şehirler yarışıyor. Bizim derdimiz Konak" diye konuştu.

Konak'ı marka haline getirmek istediklerini söyleyen Eroğlu, projeler arasında yer alan Ege Mahallesi ve Çevresi İyileştirme Projesi'nin önemli olduğunu söyleyerek, "Roman vatandaşlarımız çok katlı yapılarda yaşayamaz. Biz onlar için 3 katlı binalar tasarladık. İnsanları oraya getirebilecek lokantalar, kafeteryalar yapacağız. Buradaki insanların yaşam kalitesini arttırmalıyız. Sosyal adalet ve sosyal barışı bu şekilde başaracağız" dedi.

DAMLACIK TASARIM KENTİ

Konak Tünelleri yapıldıktan sonra, tünelin üzerinde kalan yapıların kamulaştırılması sonrası, yıkımı yapılmayan kimi evlerin ve bazı tescilli yapıların bulunduğu Damlacık semti için 'Damlacık Tasarım Kenti' projesinin bulunduğunu açıklayan Melek Eroğlu, "Konak'ı tasarım merkezi yapmak istiyoruz. Birinci sırada yine İstanbul var, İzmir yine gerilerde. Küçük işletmeler bir çatı altında toplanırsa, belediye her türlü desteği verirse zaten hükümet yüzde 60 katkı sunuyor, bunu kullanabiliriz. Bunu Damlacık'a yapabiliriz. Damlacık'ta 11 tane tescilli bina var. O binaları bu tesisin içine katabiliriz. İstihdamı sadece hükümet değil, yereller de sağlar. Biz burada nitelikli bin gencimize istihdam alanı yaratacağız" diye konuştu.

İzmir'de 4 veya 5 yıldızlı otelin bulunduğunu, Antalya'da ise bu sayının 403 olduğunu söyleyen Eroğlu, İzmir'in turizm açısından geri kaldığını, bu alanda yapacakları projeler ile kenti geliştireceklerini kaydetti.

EŞİ KIRMIZI GÜL VERDİ

Toplantının sonunda Fuat Eroğlu, eşi Melek Eroğlu'nun Sevgililer Günü'nü kutlamak için kırmızı gül verdi.

Toplantı, Eroğlu Ailesi'nin fotoğraf çekimi ile son buldu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

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MELEK EROĞLU'NUN AÇIKLADIĞI PROJELER

Alsancak Gar Kavşağı- Talat Paşa Bulvarı projesi

Yeşildere Trafiği Projesi

Ankara Caddesi Bağlantı Yolu

Liman, Altınyol, Ozan Albay ve Ankara Caddesi Kavşağı

Mürselpaşa Caddesi Kavşak Projesi

Güzelyalı Köprü Kavşak

Katlı Otopark

Tünel Otopark

Yatay Asansör ve Seyir Terasları

İzmir Bahçesi Projesi

Konak Bahçeleri (Çınartepe Bölgesi)

Konak'ta Sıfır Atık

Yağmur Suyu- Kanalizasyon- Arıtma Projesi

Yeşildere Rekreasyon

Ege Mahallesi ve Çevresi İyileştirme Pojesi

Metruk Binaları İyileştirme ve Güzelleştirme Projesi

Damlacık Tasarım Merkezi

Kemeraltı Yeniden Ticaretin Kalbi Haline Gelmesi Projesi

Meslek Edindirme Kursları

Belediye- İşveren Birliği

Kadifekale Teleferik Bağlantısı

Türkiye'nin En Büyük Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi

Muhtarlık Hizmet Binaları

Ege ve İzmir Mimarisi ile Taksi Durakları Yapımı

Kapalı Pazar Yerleri

Sokak Hayvanlarının Korunması Projesi

Hayvan Parkı

Çalışan Anneler İçin Çocuk Bakım Evleri

Çamaşırhane

Geleneksel Konak Kahvaltısı

Semt Polikliniklerinin Kurulması ve Etkin Hale Getirilmesi

Engelli Rehabilitasyon, Eğitim ve İş Merkezi

İzmir Veledrom ve Atleitzm Pisti

Sporda Belediye-MEB İşbirliği

Spor Kulüplerinin Desteklenmesi

Akıllı Kent Konak

Ayak İzi Projesi

Sanat Sahneleri

Festivaller Şehri Konak

Gezizi Sanat Evleri

Yaratıcı Performans Merkezleri